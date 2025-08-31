Ünye’de Patpat Devrildi, 6 Yaralı

ÜNYE İLÇESİNDE TARIM ARACININ DEVRİLMESİ

Ordu’nun Ünye ilçesinde virajı alamayan “patpat” olarak adlandırılan tarım aracı devrildi ve bu kaza sonucunda 2’si çocuk toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, Fatih Mahallesi Çayırlı Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinden gelen Muammer Can Kisbet (26) yönetimindeki tarım aracı, virajda kontrolünü kaybederek devrildi.

KAZA SONUCU YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza esnasında araçta bulunan sürücü ile beraber Ayşe Kıraç (53), Güler Erken (47), Sevim Kisbet (45), Azra Kıraç (17) ve Zehra Kıraç (7) yaralanma yaşadı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği ilk müdahale sonrası yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi ve Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alındı, jandarma ise kaza ile ilgili adli inceleme başlattı.