Ünye’de Polis, Geniş Denetim Gerçekleştirdi

GENEL GÜVENLİK UYGULAMALARI

Ordu’nun Ünye ilçesinde, polis ekipleri tarafından 8 farklı noktada kapsamlı bir asayiş uygulaması gerçekleştiriliyor. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 20 kişilik ekip, genel güvenliğin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak, ilçenin Liseler, Bayramca, Kaledere, Ortayılmazlar, Hamidiye, Fevzi Çakmak ve Atatürk Mahallesi’nde eş zamanlı denetimler yapıyor. Bu uygulama ile hem araçlar hem de şahıslar kontrol ediliyor.

DEĞERLENDİRMELER

Yusuf Uysal, uygulamaların önemini vurgulayarak, “Şu an çevremizde görüyoruz, uygulamalar her şehirde bayağı yoğun oluyor. Biz bu tür uygulamaları beğeniyoruz, piyasada trafik magandaları çok var ve cezalar kesinlikle daha da arttırılsın. Trafikte biz de makas kuralları ihlal eden sürücüler ile karşılaşıyoruz. Cezaların arttırılmasıyla kural ihlallerinin önüne geçilerek caydırılacağını düşünüyorum” dedi.

DENETİMLERİN KAPSAMI

Denetimlerin sürdüğü esnada ekipler 39 araçta ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve cam filmi gibi unsurları inceledi. 67 kişinin ehliyet ve kimlik kontrolü yapılan uygulamada, yüksek sesle müzik dinleyen bir araç sürücüsüne idari para cezası kesildi. Gece saatlerine kadar devam eden bu uygulama, umuma açık yerlerde de denetimlerin aralıksız sürdürülmesiyle genel güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini gösteriyor. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tür denetimlerin düzenli olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.