Ünye’de Polis Memuru Kalp Krizi Geçirdi

ÜNYE’DE KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Ordu’nun Ünye ilçesinde 41 yaşındaki bir polis memuru, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Akkuş İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli olan Samsun nüfusuna kayıtlı Abidin İşçiler, evinde gece saatlerinde aniden kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen getirildiği özel hastanede kurtarılamadı.

POLİS MEMURUNUN GÖREVİ VE CENAZE TÖRENİ

İşçiler’in, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yaklaşık dört yıl çalıştığı ve sonrasında Akkuş İlçe Emniyet Amirliği’ne atandığı bildirildi. 3 çocuk babası olan İşçiler, yarın Tekkeköy ilçesinde memleketinde cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.

Mimar Sinan Spor Kompleksi Açıldı. Bakan Bak, Sporun Önemini Vurguladı. Gençler, Milletimizin Geleceğidir. Spor Tesisleri, Nesil Yatırımıdır. Fatih, Sporun Her Şeyini Hak Eder

Fatih'te Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temeli, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla atıldı. Bakan, tesislerin spor ve gençlerin geleceğindeki rolünü vurguladı.
Altay Ve Aras Kargo İş Birliği Yapıyor

İzmir'in Altay kulübü, Aras Kargo Spor Kulübü ile voleybol iş birliği için anlaşma görüşmelerine başladı. Bu çerçevede, Altay, Aras Kargo'ya spor salonu inşa edecek.

