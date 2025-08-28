Ünye’de Polis Memuru Kalp Krizi Geçirdi

ÜNYE’DE KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Ordu’nun Ünye ilçesinde 41 yaşındaki bir polis memuru, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Akkuş İlçe Emniyet Amirliği’nde görevli olan Samsun nüfusuna kayıtlı Abidin İşçiler, evinde gece saatlerinde aniden kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen getirildiği özel hastanede kurtarılamadı.

POLİS MEMURUNUN GÖREVİ VE CENAZE TÖRENİ

İşçiler’in, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yaklaşık dört yıl çalıştığı ve sonrasında Akkuş İlçe Emniyet Amirliği’ne atandığı bildirildi. 3 çocuk babası olan İşçiler, yarın Tekkeköy ilçesinde memleketinde cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak.