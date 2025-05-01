Ünye’de Silahlı Saldırı Gerçekleşti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Ordu’nun Ünye ilçesine bağlı Ortayılmazlar Mahallesi’ndeki Devlet Sahil Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında silahlı saldırı meydana geldi. Eğlence mekanında oturan Özgen S., yanındaki masada bulunan Orhan G. ile tartışma yaşadı. Bu tartışmanın ardından, Özgen S. silahlı saldırıya uğradı ve vücuduna isabet eden bir kurşunla ağır yaralandı.

HEMEN MÜDAHALE EDİLDİ

Yaşanan olay sonrası, mekanda bulunan diğer kişiler silahlı saldırganı durdurmak için hemen müdahale etti. Saldırgan, elindeki silahla birlikte etkisiz hale getirildi. Ardından, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle birlikte sağlık ve çok sayıda polis ekibi bölgeye yönlendirildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis memurları, olayda saldırıyı gerçekleştiren şahsı gözaltına aldı. Ağır yaralanan Özgen S., özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürülürken, olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği mekanda detaylı incelemelerde bulundu. Olayla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.