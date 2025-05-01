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Ünye’de Silahlı Saldırı; Ö.S Yaralandı

ORDU İLÇESİNDE SİLAHLI SALDIRI

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen bir silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı. Ortayılmazlar Mahallesi’ndeki bir kafede oturan Ö.S, daha önce arasında husumet bulunduğu iddia edilen O.G tarafından tabancayla vuruldu.

SEVK EDİLEN EKİPLER

Saldırının ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Saldırıda ağır yaralanan Ö.S, hızlı bir şekilde ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından şüpheli O.G, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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