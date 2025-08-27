Ünye’de Sürücüyü Emniyet Kemerine Cezalandırdı

TRAFİK DENETİMİ SIRASINDA TALEP EDİLEN UYUMSUZLUK

Ordu’nun Ünye ilçesinde, emniyet kemeri denetimi sırasında trafik ekiplerine karşı direnç gösteren bir sürücüye para cezası uygulandı. Olay, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği’nin Burunucu Mahallesi’ndeki Devlet Sahil Yolu üzerindeki rutin emniyet kemeri denetimi esnasında gerçekleşti. Ekiplerin kontrol için durdurduğu bir kamyonet sürücüsünün emniyet kemerini takmadığı belirlendi.

Cezai işlem uygulanacağını öğrenen sürücü, araçtan inerek trafik ekiplerine direnç göstermeye başladı. Sürücünün tepkisi ve zor hareketleri üzerine bölgeye ek takviye polis ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin poşet gelmesinin ardından sürücü, emniyet kemerini takmamakla kalmayıp aynı zamanda polise de mukavemet göstermesi nedeniyle toplamda 2 bin 979 lira idari para cezası aldı.

Sürücünün polis ekiplerine karşı zorluk çıkardığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün polise bağırarak üzerlerine yürüdüğü ve el kol hareketleri yaptığı görüldü.