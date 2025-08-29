Ünye’de Tarım Aracı Devrildi, 4 Ölü

KAZA SONUCUNDA FACI SONUÇLAR

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen bir kaza, tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu dört kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Güzelkale Mahallesi’nde Yusuf T. (49) tarafından kullanılan ve “pat pat” olarak bilinen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi.

KURBANLAR VE YARALILAR

Olayın ardından gerekli ihbar yapılmasıyla birlikte bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Kazanın sonuçları üzücü oldu; sürücü Yusuf T., ablası Ayşe T. (63), yengesi Güler T. (55) ve torunu B.A.Ç. (8) yaşamlarını yitirdi. Ayrıca, sürücünün yaralanan eşi Nurten T. ve oğlu O.T. (8) ile torunu U.A.Ç. (6), ilçedeki hastanelerde tedavi sürecine alındı.