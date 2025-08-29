Ünye’de Tarım Aracı Uçuruma Düştü

ÜNYE’DE FECİ KAZA

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında “patpat” olarak bilinen tarım aracı uçuruma yuvarlandı. Olayda, aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de ağır yaralandı. Kaza, Güzelkale Mahallesi Aşağı Sokak üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Tunçel (49) yönetimindeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 15 metrelik bir uçuruma düştü. Kazayı görenlerin ihbarları sonucunda bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDENLER

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, patpat sürücüsü Yusuf Tunçel (49), ablası Ayşe Tunçel (63) ve yengesi Güler Tunçel (55) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün eşi Nurten Tunçel (52), oğlu Onur Tunçel (24) ve kızının çocukları Burak Asaf Ç. (8) ile kardeşi Uhud Ali Ç. (6) ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ile ilçede bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Hastaneye sevk edilen 8 yaşındaki Burak Asaf Ç. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.