Ünye’de Yangın, Maddi Hasar Oluştu

YANGININ NEDENİ OCAGI UNUTULAN YEMEK

Ordu’nun Ünye ilçesinde, ev sahibinin uyuduğu esnada ocakta unuttuğu yemek sebebiyle bir yangın çıktı ve bu durum evde maddi hasarla sonuçlandı. Yangın, Erenyurt Mahallesi Koçhisar Küme Evleri’nde gerçekleşti.

EV SAHİBİ UYKUYA DALDI

Alınan bilgilere göre, ev sahibi Ömer H., bahçeden eve döndüğü sırada eşi çarşıdaydı ve ocağa yemek koymuştu. Yemeği ateşe koyduktan kısa bir süre sonra uyuyakalan Ömer H.’nin koyduğu yemek yanmaya başladı. Yemekten kaynaklanan dumanlar kısa sürede mutfağı sararak alevlerin yükselmesine neden oldu.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yoğun dumanla birlikte uykusundan uyanan Ömer H., komşularının yardımıyla yangını söndürmeyi başardı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; ancak evde maddi hasar meydana geldi.