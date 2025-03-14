Ünye’deki Minik Öğrencilerden Filistin’e Destek

MINİK ÖĞRENCİLERDEN ANLAMLI DESTEK

Ordu’nun Ünye ilçesinde 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencileri, Filistinli kardeşlerini unutmayarak destek gösteriyor. Ünye İlçe Müftülüğüne bağlı Şehzadeler 4-6 yaş Kur’an kursunda, Kurs Öğreticisi Habibe Gökçe liderliğinde öğrenciler, 13-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘iyilik haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Filistinli kardeşlerine yardım eli uzattı.

YARDIM KAMPANYASI ÇERÇEVESİNDE BAĞIŞLAR TOPLANDI

Bu anlamlı organizasyon kapsamında, minik öğrenciler dönem başlangıcından itibaren her cuma günü, Filistinli kardeşlerine gönderilmek üzere kursta oluşturulan sadaka kumbaralarına bağış yapmayı sürdürdü. İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan, bu kampanyaya katkıda bulunan öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür etmek amacıyla Şehzadeler 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

TOPLANAN BAĞIŞLAR TESLİM EDİLDİ

Öğrenciler, topladıkları bağışları Filistinli kardeşlerine ulaştırmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Ünye Şubesi adına Müftülük Şube Müdürleri Muhammed Fethullah Peru ve Metin Kaçmaz’a teslim etti. Ünye İlçe Müftülüğü yetkilileri, Ramazan ayının iyilik ayı olması ve 13-20 Mart tarihlerindeki iyilik haftası vesilesiyle, bu kampanyayı düzenleyen minik öğrencilere teşekkürlerini iletti.