Ünye’deki Silah Şakası Ölüme Yol Açtı

İKİ GENÇ ARASINDAKİ SİLAH ŞAKASI TRAJEDİYLE SONUCUŞ

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen talihsiz olay, iki genç arasındaki silah şakasının ölümle sonuçlanmasıyla gündeme geldi. Olay, Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi’ndeki bir iş yerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki E. K., arkadaşı 24 yaşındaki Abdullah Ensar Güntez’in tabancasını alarak oynamaya başladı. Bu sırada E. K.’nin elindeki tabanca ateş alarak Abdullah Ensar Güntez’in sol omuz bölgesinden vurulmasına neden oldu.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı durumda olan Abdullah Ensar Güntez, Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen genç, hayatta kalmayı başaramayarak yaşamını yitirdi. Olay sonrası E. K., gözaltına alındı.