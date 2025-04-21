Ünye’deki Trafik Kazasında 2 Yaralı

ÜNYE İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Çevre Yolu Göbü Mahallesi’ndeki Çaybaşı kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Çaybaşı yönüne ilerleyen Serkan E. yönetimindeki 52 AEH 811 plakalı araca, Ordu yönünde seyahat eden Ali B. idaresindeki 28 TK 161 plakalı araç yandan çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda, 52 AEH 811 plakalı aracın yolcusundan Ersan E. ve Duygu E. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından onları Ünye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.