Ünye Emniyeti, Yaşlı Adamı Eve Ulaştırdı

YAŞLI VATANDAŞA YARDIM

Ordu’nun Ünye ilçesinde, evine ulaşamayan yaşlı bir adam için seferberlik başlatan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaşlı kişiyi kısa sürede evine taşıdı. Olay Kaledere Mahallesi Hacı Emin Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, caddede evini kaybettiği belirlenen yaşlı bir vatandaş, çevredeki kişilerin dikkati sayesinde 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

HIZLI MÜDAHALE VE YARDIM

İhbarın ardından hızlıca harekete geçen Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, evini kaybettiğini söyleyen yaşlı vatandaşa yardım etmek amacıyla çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda yaşlı adamın Çamurlu Mahallesi Çiftekuyu Sokak’ta ikamet ettiği tespit edildi. Ekipler, yaşlı adamın koluna girerek onu evinin kapısına kadar götürdü. Emniyet ekiplerinin bu duyarlı yaklaşımı, çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.