Ünye İlçe Sağlık Müd. Sergi Açtı

SERGi AÇILIŞI HEYECANI

Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü, özel bir kolej ile birlikte 12 Mayıs Hemşireler Günü sebebiyle “Sağlık” temalı bir resim sergisi düzenledi. Ortaokul ve lise öğrencilerinin kara kalem çalışmalarından oluşan sergi, İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

KONUSMALAR VE TEŞEKKÜRLER

Etkinlikte söz alan Ünye Sağlık Müdürü Yusuf Güney, serginin sağlık çalışanlarını onurlandırdığını belirtti ve emeği geçen öğrenciler ile öğretmenlere teşekkür etti. Güney, “Bazen bizler iş yoğunluğunun içinde kendimize zaman ayıramayabiliyoruz. Bugünü bizlere hatırlattığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Aynı zamanda resim gibi bir sanat dalı ile bu mesleği öğrencilere, gençlere sevdiren öğretmenlerimize, okul idarecilerimize teşekkür ediyorum,” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından sağlık çalışanlarına çiçek takdim edildi, öğrenciler şiirler okudu ve günün anısına pasta kesildi. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, sağlık çalışanları ve ziyaretçiler, öğrencilerin eserlerini inceledi.