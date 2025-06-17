Ünye Kalesi Ziyaretçi Akını Gördü

ZİYARETÇİ AKINI

Ordu’da çevre düzenlemeleri ve restorasyon çalışmaları sonrası turizme kazandırılan 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi, son 14 günde 35 bin kişiyi ağırladı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, Karadeniz’in en önemli kültürel mirasları arasında yer alan Ünye Kalesi’nin restorasyonu ile ziyaretçi akınına uğradığını ifade etti.

TARİHİ VE TURİSTİK ÇEKİM MERKEZİ

Başkan Tavlı, “Son 14 günde 35 bin yerli ve yabancı turist bu kaleyi ziyaret etti. Yenilenen görünümüyle tarihi ve turistik bir cazibe merkezi haline geldi” dedi. Ünye Kalesi’nin doğayla tarihin buluştuğu bir noktada yer aldığını vurgulayan Tavlı, restorasyonun tamamlanmasının ardından kalenin ziyaretçilere açıldığını belirtti. Pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 10.00-19.00 saatleri arasında açık kalan kale, kısa sürede büyük ilgi gördü.

EŞSİZ DEHLİZ DENEYİMİ

Ünye Kalesi içinde yer alan 234 metrelik tarihi dehliz, yapılan yeniliklerle raylı sistemle ziyaret edilebiliyor. Bu benzersiz sistem ile ziyaretçiler unutulmaz anlar yaşıyor. Tavlı, Ünye Kalesi’nin ilçenin tarihi ve kültürel kimliğini temsil eden değerli bir miras olduğunu belirterek, “Ekiplerimizin titiz çalışmaları sayesinde hem tarihi dokusunu koruduk hem de turizm açısından cazibe merkezi haline getirdik. Kalenin, Ünye’nin marka değerine katkı sağladığına inanıyoruz” diye konuştu.