“Ünye Ortaokulu’ndan Türk Savunma Sanayisine Destek”

ORDU ÜNYE İLÇESİ’NDEN ANLAMLI DESTEK

Ordu’nun Ünye ilçesinde, ortaokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıkları savunma sanayisine destek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağışladı. Ünye Prof. Dr. Necmettin Polvan Ortaokulu öğrencileri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.’ye (TUSAŞ) yapılan terör saldırısına duyarsız kalmayarak Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuncay Aydın önderliğinde bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında toplamda yaklaşık 135 öğrenci, biriktirdiği harçlıkları Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na gönderdi.

SAVUNMA SANAYİSİNE DESTEK, MİLLİ BİR VAZİFE

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Tuncay Aydın, Türkiye’nin savunma sanayisine destek olmanın milli bir vazife olduğunu belirtti. “Biz bu projemizle millî ve manevi değerlerle maddi gelişmenin zirvesini hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile öğrencilerimizin yetkin ve erdemli insanlar olarak yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda 5’inci sınıf öğrencilerimiz ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na nakdi yardım toplanması amacıyla okulumuzda yardım toplama etkinliği düzenledik. Okul idaremizin de desteğini alarak yaptığımız bu etkinlik, öğrencilerimizin milli konularda dayanışma içerisinde olduğunu görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. 23 Ekim Çarşamba günü ülkemizin gözbebeği kurumlarından olan TUSAŞ’a yapılan hain saldırılar da göstermiştir ki savunma sanayisine destek olmak milli bir vazifedir. Burada emeği geçen başta öğrencilerimize, ailelerine ve öğrencilerimizi her konuda destekleyen okul idaremize teşekkür ederiz.”