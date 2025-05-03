Ur Kekliği İspir’de Görüntülendi

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN UR KEKLİĞİ GÖRÜNTÜLENDİ

Dünyanın dört bir yanında nesli tükenmekte olan Ur kekliği, Erzurum’un İspir ilçesinde görüntülendi. Ur kekliği olarak da bilinen bu kuş türü, bilimsel adıyla Tetraogallus caspius, sülüngiller familyasından geliyor. Ur kekliği, İspir’de profesyonel dağcı Bülent Erkan tarafından Yedigöl kırsalında kayda alındı.

GÖRÜNTÜLEME ÇABASI VE BAŞARI

Ur kekliğinin avlanması yasak ve tespit edildiğinde ağır cezai yaptırımlar uygulanıyor. Bu nadir kuşu görüntülemek için büyük çaba sarf eden Bülent Erkan, “Ur keklikleri görüntülerini çekmek çok zor. Bunu başardım. Ur keklikleri koruma altında bir tür. Nesli tükenmek olan kuşlardan. Avlanması yasak. İspir coğrafyasında böyle bir kuşu görüntülemekten dolayı çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.

İSPİR’İN DOĞA TURİZMİ POTANSİYELİ

Bülent Erkan, İspir’in doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguluyor. Doğaya ve çevreye sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Erkan, bu doğal güzelliklerin herkes tarafından görülmesinin önemine dikkat çekiyor.