“Uraloğlu: 119 Terör Hesabına Erişim Engeli”

SON HAFTADA BİN 409 ZARARLI İNTERNET ADRESİ ENGELLENDİ

Son haftada 409 bin 736 zararlı internet adresine ulaşma girişiminde bulunan yaklaşık 141 milyon erişim engellendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen Siber Güç Türkiye 24 Zirvesi’nde bu konudaki gelişmeleri paylaştı. Uraloğlu, “Sosyal medya mecralarının da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uymalarını sağlıyoruz. Terör örgütlerine ait hesapları, internet sitelerini ve bu örgütler için propaganda içeren tüm içerikleri yakından takip ediyor ve erişim engeli getiriyoruz. 119 terör yandaşı hesaba erişim engeli getirdik.” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD VE SİBER SALDIRILAR

Bakan Uraloğlu, MÜSİAD’ın Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedefleri için önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti: “Kurulduğu 9 Mayıs 1990 tarihinden bu yana 14 bini aşan üyesi ile 60 bin işletmeyi temsil ederek büyük başarılar elde etmiştir.” Uraloğlu, “Siber saldırılar toplumsal güvenliği tehdit ediyor” diyerek internete bağlı cihazların tehditlere maruz kaldığını ifade etti. “İnternet bankacılığıyla para transferi, faturaların ödenmesi ve e-ticaretin artması siber güvenliğin önemini artırıyor” dedi.

YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Uraloğlu, güvenlik ihlallerinin önlenmesinde yapay zekanın önemine dikkat çekti: “Güçlü şifreleme yöntemleri, güvenlik duvarları ve bilinçli kullanıcılar siber güvenliğin temeli. Ancak siber saldırıların karmaşıklığı ve sıklığı artıyor. Birkaç bin dolarlık bilgisayar büyük sistemleri tehdit edebiliyor.” Uraloğlu, yapay zekanın aynı zamanda dijital dünyanın güvenliğini artırmada önemli bir araç olduğunu vurguladı. “Küresel şirketlerin yüzde 83’ü yapay zekayı iş stratejilerinde bir öncelik olarak görüyor” dedi.

PAZARIN GELECEĞİ

Uraloğlu, global yapay zeka pazarının 638 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti ve “2034’e kadar bu pazarın 3 trilyon 680 milyar dolara çıkması bekleniyor. Ülkeler, bilişim sektöründe rekabet etmek için yenilikçi fikirleri uygulamak zorundalar” dedi. Bununla birlikte, yapay zekanın siber saldırılara karşı öğrenmekte ve adapte olarak savunma mekanizmalarını güçlendirmekte büyük rol oynadığına değindi.

ÜLKEMİZİN SİBER GÜVENLİĞİ

Bakan Uraloğlu, “7 bin 912 siber güvenlik uzmanı, ülkemizin siber sınırlarını koruyor. Yerlilik ve millilik noktasında, tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz yapay zeka uygulamaları ile siber güvenliğimiz sağlanıyor” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, Avcı, Azad, Kasırga, Atmaca ve Kule adlı uygulamaların bu süreçteki katkılarını vurguladı.

KAMU KURUMLARINA YÖNELİK TARAMA FAALİYETLERİ

Uraloğlu, “131 farklı Kasırga taramasında 284 farklı port, haftalık olarak taranıyor ve zafiyet tespit ediliyor” dedi. Aynı zamanda, 7 saat içinde kritik kapsamda bulunan yaklaşık 838 bin 112 web sitesinin tehditlerle karşı karşıya olduğu ve tarandığı belirtildi.

SONUÇ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR

Uraloğlu, “Yapılan çalışmalarda 2024 yılı hedefimiz, altyapı seviyesinde 109 bin üzerinde zararlı bağlantıyı tespit etmek ve engellemektir. Ülkemiz, uluslararası alanda siber güvenlik perspektifinden Avrupa’da 6., dünya genelinde ise 11. sıradadır” ifadeleriyle sona erdirdi. Sosyal medya üzerinden terör propagandası ile ilgili de net bir tavır sergileyerek kararlılıklarının devam edeceğini vurguladı.