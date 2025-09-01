Uraloğlu, 16 Ekim’de 5G ihalesini yapacak

5G İHALE İLANI YAYIMLANDI

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanmış olan 5G ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu. Bu gelişme ile 5G teknolojisinin hayata geçirilmesi adına yürütülen çalışmalarda önemli bir eşiğin aşıldığını belirten Uraloğlu, “5G ihalesini 16 Ekim’de gerçekleştireceğiz ve 1 Nisan 2026 itibarıyla mobil işletmecilerimiz 5G hizmeti sunmaya başlayacak. Toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihale ile toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. 30 Nisan 2029’dan itibaren işletmecilerimiz, her yıl elde ettikleri cirolarının yüzde 5’ini BTK’ye ödeyecek, yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042’ye kadar geçerli olacak” şeklinde konuştu.

İHALE DETAYLARI AÇIKLANDI

Uraloğlu, ihaleye yalnızca Türkiye’de mevcut GSM, IMT-2000/UMTS ve IMT yetkilendirmesi bulunan işletmecilerin katılabileceğini açıkladı. Sürecin mevcut işletmecilerle devam edeceğini ifade eden Uraloğlu, ihale ile ilgili bazı ayrıntıları da paylaştı. “700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ihale ile toplam 11 farklı frekans paketi işletmecilere tahsis edilecek. İşletmecilerimiz de ayrı ayrı ihale katılacak ve kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla frekans bandını almak için mücadele edecekler. Frekans ücretini üç eşit taksitte ödeyebilecekler. İhale için şartname bedeli ise 1 milyon lira olarak belirlendi” diyerek detayları aktardı.

İHALE TARİHLERİ VE GÜNDEMLER

Uraloğlu, mevcut mobil şebeke yetkilendirmelerinin 30 Nisan 2029’da sona ereceğine vurgu yaptı. Bu tarihin ardından mevcut yetkilendirmelerin geçerliliğini yitireceğini ve bu noktada işletmecilerin altyapı ve hizmetlerinin yeni yapılacak ihale kapsamında belirlenmiş yetkilendirme rejimine tabi olacağını bildirdi. İşletmecilerin, tekliflerini 9 Ekim’den itibaren sunabileceklerini belirten Uraloğlu, son başvuru tarihinin 16 Ekim saat 09:30 olduğunu hatırlattı. İhalenin aynı gün saat 10.30’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirileceği bilgilerini paylaştı. Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda büyük bir öneme sahip olduğunu dile getirerek, “2G, 3G ve 4,5G hizmetlerini başarıyla yürüten işletmecilerimizle yoğun teknik çalışmalar yapıyoruz. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızımız en az 10 kat artacak. Ayrıca makine tipi haberleşme özellikleri ile üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm yaşanacak. 5G altyapısında yerlilik ve millilik oranları da artırılacak. Yüzde 60’a varan oranda yerli ürün, yüzde 30’a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Böylece hem teknolojide dışa bağımlılığı azaltacak hem de yerli üretimi teşvik edeceğiz” şeklinde değerlendirdi.