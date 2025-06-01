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Uraloğlu, Bayramda Ulaşımı Kolaylaştıracaklarını Açıkladı

KURBAN BAYRAMI İÇİN ULAŞIMDA ÜCRETSİZ HİZMETLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı döneminde vatandaşların sevdiklerine ulaşımını kolaylaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 1 Haziran’da Resmi Gazete’de yayımlanan ücretsiz ulaşım hizmetine dair Cumhurbaşkanı Kararı hakkında yazılı bir bilgilendirme yaptı.

OTOYOLLAR VE METRO HATLARI ÜCRETSİZ OLACAK

Uraloğlu, Kurban Bayramı boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağını duyurdu. Uygulamanın 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00’da başlayıp, 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’a kadar süreceği belirtildi. Ayrıca, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın da ücretsiz hizmet vereceği bilgisini verdi. Bu uygulamanın 6 Haziran Cuma günü saat 00.00’dan 9 Haziran Pazartesi günü saat 00.00’a kadar geçerli olacağı ifade edildi.

SEVDİKLERİNE ULAŞMAK İSTEYENLER İÇİN YOLUNU KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Bakan Uraloğlu, bayram için iyi dileklerini ileterek, “Kurban Bayramı’nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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