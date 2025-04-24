Uraloğlu, Depremde İletişim Sorunlarını Anlattı

ULAŞIMDA NET SIFIR EMİSYON YOL HARİTASI ETKİNLİĞİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye’nin Ulaşımda Net Sıfır Emisyon Yol Haritası” projesini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. İstanbul’da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme ve sonrasında meydana gelen artçılara ilişkin bilgilendirmede bulunan Uraloğlu, insanların ilk andaki durumlarını yakınlarına bildirmek ve onlardan bilgi almak için ciddi bir yüklenme yaşandığını ifade etti. Bu yüklenmenin normal ses üzerinden iletişim kurma yönelimine neden olduğunu söyleyen Bakan, internet tabanlı uygulamalarda ise sorun yaşanmadığını kaydetti. “Ama ilk 15 dakikada ciddi aksamalar olduğunu tespit ettik” dedi.

GSM OPERATÖRLERİYLE GÖRÜŞMELER

Uraloğlu, bugün GSM operatörleriyle bir araya geleceklerini belirterek, “3 operatörle sürekli iletişim halinde olduk ve normale döndürdük. Bu bizim açımızdan tecrübe oldu. Bunu yaşamamak adına neler yapmalıyız konusunda masaya oturacağız” şeklinde konuştu. Gereken önlemler almak adına toplantıda kesin olarak yapılması gereken eksiklikler üzerine çalışacaklarını da sözlerine ekledi.

HAVAYOLU FİYATLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Son olarak, bazı havayolu firmalarının deprem sonrası bilet fiyatlarında artış yapma durumuna değinen Bakan Uraloğlu, “Şu anda Türkiye’de bir tavan uygulaması var. Business yolcuların haricinde, kimse tavan fiyattan bilet satamaz” dedi. Tavan fiyatın 4800 TL olduğunu belirten Uraloğlu, deprem sonrası İstanbul’dan çıkış yoğunluğu nedeniyle havayolu talebinin arttığını vurguladı. Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus’un bilet fiyatlarını 1750 TL’ye düşürdüğünü söyleyen Uraloğlu, “Bu tür şeyleri gerektiğinde de bedava yapacağız” ifadesini kullandı. Tavan fiyatların asla aşılmadığını vurgulayan Bakan, “Bunun aşıldığına dair bir bilgi varsa bildirin, gereğini yapalım” şeklinde konuştu.