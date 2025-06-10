Uraloğlu: “LRIT İle Türk Gemileri İzleniyor”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, LRIT sistemi üzerinden Türk bayraklı gemilerin dünya üzerindeki her noktadan anlık olarak izlenebildiğini belirtmekte. Bakan, Türksat’ın geliştirdiği ‘Gemilerin Uzak Mesafeden Tanımlanması ve İzlenmesi’ sistemi hakkında bilgi vererek, bu sistemin Türkiye’nin denizlerdeki egemenliğini dijital güvenlik çerçevesinde güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

SİSTEMİN AVANTAJLARI

Uraloğlu, Türksat tarafından yerli imkanlarla geliştirilen LRIT sistemi sayesinde Türk bayraklı gemilerin anlık takibinin sağlandığını ifade ediyor. Diğer gemilerin ise Türk karasularından bin deniz miline kadar izlenebilmesi, sistemin yalnızca bir takip uygulaması olmadığını gösteriyor. “Bu sistem, deniz kazalarının takibinden arama kurtarma operasyonlarına ve çevre güvenliğine kadar pek çok stratejik alanda görev üstleniyor. ‘Denizlerde dijital bir kale kurduk’ desek, abartmış olmayız” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından yapılan denetimlerde Türksat’ın geliştirdiği sistemin tam not aldığını belirtiyor. Bakan, “Mevcut altyapımızla LRIT sisteminin siber güvenliğini de dünya standartlarının üzerine taşıdık. Uluslararası alanda aldığımız bu olumlu değerlendirme, Türkiye’nin denizcilik vizyonunun bir yansımasıdır” ifadelerini aktarıyor. Türksat’ın mobil izleme yeteneklerine de değinen Uraloğlu, bir geminin konumu, yük durumu ve limana yanaşma zamanı gibi bilgilerin anlık olarak izlenebildiğini vurguluyor.

SÜREKLİ GÖZETİM ALTINDA

Bakan Uraloğlu, Türksat LRIT sistemi ile Türkiye’nin arama-kurtarma sahasındaki tüm hareketlerin tek bir platform üzerinden izlendiğini ve “Gemi bilgileri, seyrüsefer rotaları, yolcu ve kargo verileri artık tek bir sistemde toplanıyor. Denizlerimiz 7 gün 24 saat gözetim altında.” açıklamasını yapıyor. Türk bayraklı gemilerin, dünyanın neresinde olursa olsun gözetim altında olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu teknolojik altyapının kriz anlarında müdahale süresini kısaltarak deniz güvenliğini artırdığına dikkat çekiyor. Altyapının ulusal ve uluslararası deniz taşımacılığı için kritik önem taşıdığını belirten Uraloğlu, LRIT sisteminin Türkiye’nin dijital egemenlik vizyonunun denizlerdeki yansıması olduğunu ifade ediyor.