Uraloğlu, Mobil Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’ni tanıttı

YEREL TELEKOMÜNİKASYONDA YENİ DÜZENLEMELER

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın kamuoyuna sunulduğunu duyurdu. Uraloğlu, bu düzenlemelerle birlikte internet veya telefonun çekmemesi gibi sorunların teknik olarak daha sağlıklı izlenebileceğini belirtti. Saha ölçümleri ve kapsama haritalarının güncellenmesine yönelik adımların hayata geçirileceğine dikkat çeken Uraloğlu, vatandaşların doğrudan yaşadığı deneyimlere dayanan bir denetim sistemine geçileceğini ifade etti.

ÖLÇÜM YETKİSİ VE SERTİFİKA UYGULAMALARI

Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümlerini yapacak kuruluşların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirileceğini aktaran Uraloğlu, bu kurumların, tüm mobil operatörlerle uyumlu test ekipmanları ve en güncel mobil teknolojileri destekleyen akıllı telefonlar bulundurmasının zorunlu olacağını söyledi. Ayrıca bu kuruluşların saha ölçüm işini yapacak personelin BTK tarafından ölçüm sertifikası almış kişiler olacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Ölçüm yapacak personel önce teorik ve pratik eğitimden geçirilecek, ardından yapılacak sınavda başarı gösterenler sertifika almaya hak kazanacak” dedi.

DENETİM STANDARTLARINDA YÜKSELİŞ

Uraloğlu, sahada izinsiz ölçüm döneminin sona ereceğini ve yalnızca BTK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların ölçüm yapabileceğini bildirdi. Bu ölçümlerin, BTK’nin belirlediği teknik kriterlere ve metodolojiye uygun şekilde yapılacağı vurgulandı. Uraloğlu, bu kuruluşlara verilecek yetki belgesinin 5 yıl boyunca geçerli olacağını ifade ederek, “Firmaların gerçekleştireceği testler, kapsama alanı ölçümlerinin yanı sıra doğrudan sesli aramalar ve internet hizmetlerini kapsayacak” dedi.

KAPSAMA HARİTALARINDA YENİ DÖNEM

Yeni sistemle birlikte mobil operatörlerin sunduğu kapsama haritalarının sahadaki verilerle karşılaştırılarak güncelleneceğini belirten Uraloğlu, yönetmelik ile yerleşim yerleri, OSB’ler, tüneller, yollar ve demir yolları gibi tüm alanların kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını bildirdi. Mevcut uygulamalarda bulunan idari yaptırımların yanı sıra, yeni yönetmelikle kapsama ve hizmet kalitesine ilişkin denetim standartlarının yükseltildiğini ifade eden Uraloğlu, eksikliklerini gidermeyen işletmecilere idari yaptırımlar uygulanabileceğinin altını çizdi.

KAMU MEMNUNİYETİNE YÖNELİK HEDEFLER

Uraloğlu, yeni düzenlemenin vatandaş memnuniyetini artıracağını ve rekabeti teşvik edeceğini belirtti. Hedeflerinin daha kapsayıcı bir mobil altyapı kurmak olduğunu ifade eden Uraloğlu, BTK’nin sahada düzenli ve titiz ölçüm ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü, yeni yönetmelikle bu sürecin daha sistematik hale geleceğini vurguladı.