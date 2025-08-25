Uraloğlu’na Radar Cezası Uygulandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu’nda radar cezası aldı. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, otoyolda araç kullanırken yaşadığı durumu takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında, aracının 225 kilometre hıza çıkarak hız sınırını aştığını belirten Bakan Uraloğlu, otoyol jandarması tarafından radar cezası uygulandığını ifade etti.

HIZ SINIRINI AŞTIĞINI AÇIKLADI

Uraloğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Ankara – Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.”

CEZA MİKTARI BELİRLENDİ

Bakan Uraloğlu’na “hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak” maddesinden toplam 9 bin 267 lira ceza kesildi.