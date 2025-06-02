Uraloğlu, Ölçüm Yapacak Kuruluşları Açıklıyor

YENİ YÖNETMELİK TASLAĞI KAMUOYUNA SUNULDU

Uraloğlu, yapmış olduğu yazılı açıklamada, “Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın kamuoyunun görüşüne sunulduğunu söyledi. İnternet veya telefonun çekmemesi durumlarıyla ilgili olarak, özellikle saha ölçümleri ve kapsama haritalarının güncellenmesine yönelik atılacak adımlarla birlikte, vatandaşların doğrudan yaşadığı deneyimlere dayanan bir denetim sistemine geçileceğini vurguladı. Uraloğlu, bunun sonucunda internet veya telefonun çekmemesi şikayetlerinin teknik olarak çok daha sağlıklı bir şekilde izlenebileceğine dikkat çekti.

KURULUŞLAR YETKİLENDİRİLECEK

Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümlerini gerçekleştirecek kuruluşların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirileceği bildirildi. Uraloğlu, bu kuruluşların envanterinde, tüm mobil operatörlerle uyumlu test ekipmanları, tarayıcı cihazlar ve en güncel mobil teknolojileri destekleyen akıllı telefonlar bulundurmasının zorunlu olacağını kaydetti. Ayrıca, saha ölçüm işini yapacak personelin, BTK tarafından ölçüm sertifikası verilen kişiler olacağı vurgulandı. Ölçüm yapacak personelin önce teorik ve pratik eğitimden geçirileceği, ardından yapılacak sınavda başarılı olanların sertifika almaya hak kazanacağı ifade edildi. Uraloğlu, sahada izinsiz ölçüm yapma dönemiyle birlikte yalnızca BTK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların ölçüm yapabileceğini ve bu ölçümlerin, BTK’nin belirlediği teknik kriterlere uygun olarak gerçekleştirileceğini belirtti.

KAPSAMA HARİTALARI GÜNCELLENECEK

Yeni sistem sayesinde, mobil operatörlerin sunduğu kapsama haritalarının sahadaki verilerle karşılaştırılarak güncelleneceği bildirildi. Uraloğlu, mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesinin yalnızca operatör beyanına değil, gerçek ölçümlere dayalı olarak belirleneceğini açıkladı. Yönetmelik ile yerleşim alanları, OSB’ler, tüneller, yollar ve demir yolları gibi bölgelerin kapsama ve hizmet kalitesi açısından denetime tabi olacağını belirtti. Mevcut uygulamalarda idari yaptırımların bulunduğunu, ancak yeni yönetmelikle kapsama ve hizmet kalitesine dair denetim standartlarının yükseltildiğini ifade etti. Uraloğlu, denetim sonucunda mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi kriterlerini karşılamayan veya yanıltıcı bilgi sunan işletmecilere, eksikliklerini gidermedikleri takdirde idari yaptırım uygulanacağını söyledi.

Yeni düzenlemenin hem vatandaş memnuniyetini artıracağına hem de rekabeti teşvik edeceğine değinen Uraloğlu, hedeflerinin daha kapsayıcı bir mobil altyapı oluşturmak olduğunu aktardı. Uraloğlu, BTK’nin sahada düzenli ve titiz ölçüm ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü, yeni yönetmelikle bu sürecin daha sistematik bir hale geleceğini ifade etti.