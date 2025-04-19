Uraloğlu, Posta Sektörünün Büyüdüğünü Açıkladı

POSTA SEKTÖRÜNDEKİ BÜYÜME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının ikinci altı ayında gönderi sayısının yüzde 9,6 artış göstererek yaklaşık 746,68 milyon adede ulaştığını belirtti. “2024 yılında toplam taşınan posta kargosu böylece 2023 yılına göre yüzde 8,3 artışla 1,38 milyarı aşarak, tüm zamanların rekorunu kırdı” ifadesini kullandı.

SEKTÖRDEKİ HİZMET SAĞLAYICILARI

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan “Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu” ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sektördeki yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 52 olduğunu belirten Uraloğlu, “Bu hizmet sağlayıcılara 25’i ulusal, 37’si yerel olmak üzere 62 yetkilendirme verildi.” dedi. Yerel düzeyde en çok yetki belgesi alan ilin İstanbul olduğunu iletti. İstanbul’u sırasıyla İzmir ve Ankara’nın takip ettiğini aktardı. Uraloğlu, Türkiye genelinde toplam 10 bin 992 posta acente ve şubesinin bulunduğunu, bu acentelerin 1955’inin İstanbul’da, 753’ünün Ankara’da ve 576’sının İzmir’de yer aldığını bildirdi.

GÖNDERİLERİN DAĞILIMI

Uraloğlu, sektördeki trafik ve hacmin “haberleşme gönderileri” ve “posta kolisi/kargosu” olarak değerlendirildiğini belirtti. “Ülkemizin posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri ikinci yarıda 136,56 milyon olarak gerçekleşti. 2024 yılı sonunda haberleşme gönderileri 269,37 milyona ulaşacak” dedi. Şehirler arası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içerisindeki payının yüzde 86,1 olduğunu ifade eden Uraloğlu, en çok teslimat yapılan illerin İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olduğunu belirtti.

E-TİCARETİN ETKİSİ

Uraloğlu, “Bir önceki yılın aynı döneminde 681,3 milyon olan gönderi sayısı, 2024 yılının ikinci altı ayında yüzde 9,6 artarak yaklaşık 746,68 milyon adet olarak gerçekleşti.” açıklamasını yaptı. Bunun yanı sıra, e-ticaret hacminin büyümesinin Türkiye’nin posta pazarına olumlu etkileri olduğunu vurguladı. İkinci yarıda gönderilerin yüzde 78’inin şehirler arası olduğuna değinen Uraloğlu, en çok teslimat yapılan illeri İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Kocaeli olarak sıraladı.

YATIRIMLARIN ARTIRILMASI

Uraloğlu, son yıllarda e-ticaretin büyümesi ile hızlı teslimat beklentilerinin yükseldiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, yurt içi posta gönderilerinin teslim süreleri incelendiğinde, gönderilerin yaklaşık yüzde 3’ünün aynı gün içinde teslim edildiğini, yüzde 80’inin ise kabul edildikleri günden sonraki 2 gün içinde ulaştığını belirtti. Ayrıca, “2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde posta hizmet sağlayıcıları tarafından sektöre yapılan toplam yatırım miktarı yaklaşık 7 milyar 115 milyon lira civarında, 2024 yılının ikinci 6 ayında ise bu miktarın 8 milyar 648 milyon lirayı aşarak 2024 yılında 12,7 milyara ulaşması bekleniyor” dedi.