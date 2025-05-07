Uraloğlu, TikTok’la Dijital Güvenlik Üzerine

BAKAN URALOĞLU, DİJİTAL GÜVENLİK KONUSUNDA GÖRÜŞMELER YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ByteDance/TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar’ı kabul etti. Bakan Uraloğlu, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” diye belirtti. Uraloğlu ve Kafadar, görüşme sırasında sosyal medya alanında yapılan önemli çalışmaları ele aldı. Uraloğlu, “Sosyal medyada yaş sınırlamaları başta olmak üzere, gençlerimizin dijital dünyada daha güvenli, bilinçli ve verimli bir şekilde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla platformların sorumluluklarını ve iş birliği alanlarını kapsamlı şekilde ele aldık.” şeklinde konuştu.

DİJİTAL MECRALARDA GÜVENLİK SAĞLANMASI ÖNE ÇIKIYOR

Dijital dünyanın büyük fırsatlar ve ciddi riskler taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, siber zorbalık, çevrimiçi taciz ve uygunsuz içeriklere maruz kalmanın gençleri en çok etkileyen riskler arasında olduğunu ifade ederek “Bu, hepimizin ciddiyetle ele alması gereken bir mesele ve AK Parti hükümetleri olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan biri. Çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumak ve onları bilinçli dijital vatandaşlar olarak desteklemek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.” dedi.

DİJİTAL PLATFORMLARIN SORUMLULUKLARINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Uraloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptıkları görüşmede, 16 yaşın altındaki gençlerin sosyal medya kullanımı üzerine kapsamlı istişareler gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Sosyal medya kullanımında yaş sınırına yönelik kademeli bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyleyen Uraloğlu, “13 yaşa kadar olan çocuklar için ayrı, 13-16 yaş grubu için ayrı düzenlemeler planlıyoruz. Bu çalışmalarla, zararlı içeriklere karşı daha güçlü denetim mekanizmaları oluşturmayı ve dijital platformların sorumluluklarını artırmayı hedefliyoruz.” diye ekledi.