Uraloğlu: Türkiye, 23 Yıl 4 Bin 75 Köprü

ULAŞIMDA KÖPRÜ YATIRIMLARI VE GELİŞMELER

Türkiye, ulaşım alanında son yıllarda önemli yatırımlar gerçekleştiriyor, köprü projelerine de özellikle yöneliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin kara yolunda kritik fonksiyon üstlenen köprü projelerine dair bilgi sundu. Uraloğlu, son 23 yılda ulaşımda fiziki engellerin ortadan kaldırıldığını ve inşa edilen yapılar sayesinde ülkenin dört bir yanının tekrar birbirine bağlandığını ifade ederek, “2002’de Türkiye’de sadece 311 kilometre uzunluğunda 5 bin 967 köprü bulunuyordu. Son 23 yılda 488 kilometre uzunluğunda 4 bin 75 yeni köprü inşa ederek, köprü sayısını 10 bin 42’ye, toplam uzunluğu ise 799 kilometreye ulaştırdık. Eğer bu köprüler art arda sıralansaydı turizmin başkenti Antalya’dan neredeyse İpsala Sınır Kapısı’na yani Yunanistan’a kadar kesintisiz ulaşım sağlanabilirdi.” dedi.

KÖPRÜLERLE ŞEHİR BAĞLANTILARI ARTIRILDI

Uraloğlu, köprü projeleri ile vadileri, nehirleri aştıklarına, aynı zamanda şehirleri birleştirdiklerine dikkat çekerek, Türkiye’nin yalnızca ulaşımdaki fiziksel engelleri değil, mühendislik sınırlarını da aştığını vurguladı. Uraloğlu, “Dünyada ilkleri başardık” diyerek, “Uluslararası arenada ödüller aldık. 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik ana açıklığıyla dünyanın en geniş ana açıklığa sahip asma köprüsü olarak tarihe geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise üzerinden raylı sistem geçen en uzun asma köprü konumunda.” açıklamasını yaptı.

ÖNE ÇIKAN KÖPRÜ PROJELERİ

Uraloğlu, Elazığ’daki Kömürhan Köprüsü’nün ters Y tipi kule tasarımıyla 660 metre uzunluğunda inşa edildiğini belirterek, “168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla bu yapı, dünya literatüründe 4’üncü sırada yer alıyor.” bilgisini verdi. Ayrıca, yükseklikleri 42 ile 166 metre arasında değişen 8 orta ve 2 kenar ayak üzerinde, dengeli konsol yapım metoduna göre toplam 1372 metre uzunluğunda projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün Türkiye’nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsü olduğunu söyledi. Kültürel mirasın korunmasına yönelik Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nda hayata geçirilen Neonteikhos antik kentine özel olarak tasarlanan çelik arkeolojik köprünün dünyada ilk ve tek uygulama olduğunu aktardı. Bu projenin, 2021’de ABD merkezli National Corrugated Steel Pipe Association (NCSPA) tarafından ‘Yılın En İyi Özel Uygulama Projesi’ ödülünü kazandığını da sözlerine ekledi.

ULUSLARARASI REKABETÇİ KÖPRÜLER

Uraloğlu, köprü projelerinin sadece mühendislik başarıları ile değil, aynı zamanda uluslararası alanda kazandıkları ödüllerle de takdir gördüğünü belirtti. Osmangazi Köprüsü’nün Japonya İnşaat Mühendisleri Derneği tarafından Üstün İnşaat Mühendisliği Başarı Ödülü’ne ve Japonya Ulaştırma, Arazi ve Altyapı Bakanlığı tarafından da İnşaat Uluslararası Ödülü’ne layık görüldüğünü aktardı. Ayrıca, 1915 Çanakkale Köprüsü ile Malkara Çanakkale Otoyolu’nun 24 ödül sahibi olduğunu ifade etti. Uraloğlu, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ise 6’sı uluslararası olmak üzere toplam 10 ödül aldığını da belirtti. Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün 2023, Kömürhan Köprüsü’nün ise 2024’te Uluslararası Yol Federasyonu tarafından kendi alanlarında yılın projeleri seçildiğini belirtti. Bu projeler, yalnızca ulaşımı kolaylaştırmıyor, Türk mühendisliğini de dünya sahnesine taşıyor.