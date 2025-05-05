Uraloğlu: Türksat 7A İhale Hazırlıkları Tamamlandı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 7A uydusunun hazırlık çalışmaları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Uraloğlu, Türksat 7A’nın inşası için ihale hazırlıklarını tamamladıklarını belirtip, “İlk hedefimiz Türksat 7A’nın Türksat 6A’dan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması.” dedi. Yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın devreye girmesiyle stratejik bir eşiğin aşıldığına dikkat çeken Uraloğlu, bu durumun Türkiye’yi kendi uyduyu üretebilen birkaç ülkeden biri haline getirdiğini ifade etti. “Türksat 6A ile elde edilen mühendislik birikimi, teknolojik altyapı ve yetişmiş insan kaynağı Türkiye’yi yeni hedeflere taşıyacak.” diyerek Türksat 6A ile birlikte uzayda yeni bir döneme başladıklarını açıkladı. Uraloğlu, “Şimdi sırada Türksat 7A var. İlk hedefimiz Türksat 7A’nın Türksat 6A’dan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması. Uzayda söz sahibi olma iddiamızı yeni projelerimizle pekiştiriyoruz.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Türksat 7A’nın Üretim Süreci ve Türk Firmalarının İş Birliği

Uraloğlu, Türksat 7A’nın üretim sürecine yönelik ilk hazırlıkların TÜRKSAT AŞ tarafından başlatıldığını belirtti. Çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir uydu gönderme hedefinde olduklarını söyleyen Uraloğlu, “Şu an itibarıyla Türksat 7A’nın üretimine ve yapımına yönelik ihale hazırlıkları tamamlanmış durumda. Bu süreçte öncelikli amacımız, Türk firmalarının güçlü bir iş birliği oluşturması ve daha büyük bir sinerjiyle hareket etmesi. Bu projede yer alacak firmalarımız, dünyanın önde gelen uydu ve uzay şirketleriyle doğrudan rekabet edecek.” dedi. Türksat 7A’nın hem teknik anlamda hem de milli teknoloji ekosisteminin gelişimi açısından kritik bir rol üstleneceğini vurguladı.

Türkiye’nin Uzay Teknolojilerindeki Kararlılığı

Uraloğlu, Türksat 7A Projesi’nde yerli sanayi katkısının en üst düzeyde tutulmasının amaçlandığını ifade etti. Bu projenin yalnızca bir uydu çalışması olmadığını, Türkiye’nin teknolojik kapasitesini artıracağını, yeni sinerjiler oluşturacağını ve daha ileri mühendislik çözümlerine zemin hazırlayacağını belirtti. Türkiye’nin uzayda güçlü bir aktör haline gelmesi için uydu projeleri dışında bütünsel bir vizyona ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, “Bugün geldiğimiz noktada kamu, özel sektör ve üniversitelerimiz büyük uyum ve motivasyonla çalışıyor. Türkiye, uydu ve uzay teknolojilerinde daha ileriye gitmeye kararlı.” ifadesini kullandı.

Yörüngelerde Artan Güç ve Dijital Erişim

Uraloğlu, TÜRKSAT’ın 31, 42 ve 50 derece doğuda sahip olduğu 3 ayrı yörünge hakkını hatırlatarak, Türksat 7A’nın devreye girmesiyle birlikte bu yörüngelerdeki gücünün artacağına işaret etti. Türksat 7A’nın hizmete alınmasıyla uyduların dünya nüfusunun büyük bir kısmına doğrudan erişim imkanı sağlayacağını söyleyen Uraloğlu, “Bu da yalnızca teknik bir başarı değil, iletişimden savunmaya, ekonomiden diplomasiye kadar geniş bir yelpazede Türkiye’nin etki alanını artıran stratejik bir kazanım olacak. Kapsama alanının genişlemesiyle Türkiye, hem ticari uydu hizmetlerinden elde ettiği gelir potansiyelini artıracak hem de daha geniş bir coğrafyada dijital altyapı sağlayıcısı olarak tercih edilen bir ülke haline gelecek.” dedi. Türksat 7A’nın, uzaya gönderilecek bir uydu olmanın ötesinde Türkiye’nin dünyaya uzanan dijital eli olacağını belirtti.

Türkiye’nin Uzay Filosuna Katkı

Türksat 6A ile Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısı 9’a ulaşmıştı, Türksat 7A ile birlikte bu sayı 10 olacak.