Uraloğlu: Türksat 7A İhale Hazırlıkları Tamamlandı

TÜRKİYE’NİN UYDU PROJELERİ HIZLANIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Türksat 7A uydusunun hazırlık sürecine dair önemli bilgiler verdi. Bakan Uraloğlu, “İlk hedefimiz Türksat 7A’nın Türksat 6A’dan çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip olması.” diyerek projenin önemine vurgu yaptı. Uraloğlu, yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın devreye girmesiyle stratejik bir aşamanın geçildiğini ifade etti. Türkiye’nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen birkaç ülkeden biri olduğunu belirttiği açıklamasında, “Türksat 6A ile elde edilen mühendislik birikimi, teknolojik altyapı ve yetişmiş insan kaynağı Türkiye’yi yeni hedeflere taşıyacak.” dedi.

TÜRK FİRMALARINDAN GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Bakan Uraloğlu, Türksat 7A’nın üretim sürecinin ilk hazırlıklarının TÜRKSAT AŞ tarafından başlatıldığını belirtti. Çok daha gelişmiş kabiliyetlere sahip bir haberleşme uydusunu uzaya göndermeyi hedeflediklerini aktaran Uraloğlu, “Bu süreçte öncelikli amacımız, Türk firmalarının güçlü bir iş birliği oluşturması ve daha büyük bir sinerjiyle hareket etmesi.” yorumunda bulundu. Projeye katılacak firmaların, dünya genelindeki önde gelen uydu ve uzay şirketleri ile doğrudan rekabet edeceğini söyledi.

TEKNOLOJİDE İLERLEME HEDEFİ

Uraloğlu, Türksat 7A Projesi’nin yerli sanayi katkısını en üst düzeyde tutmayı amaçladığını belirterek, projenin sadece bir uydu faaliyeti olmayıp, Türkiye’nin teknolojik kapasitesini artırmaya yönelik olduğunu ifade etti. “Bugün geldiğimiz noktada kamu, özel sektör ve üniversitelerimiz büyük uyum ve motivasyonla çalışıyor. Türkiye, uydu ve uzay teknolojilerinde daha ileriye gitmeye kararlı.” diye belirtti.

YÖRÜNGELERDEKİ KAPASİTE ARTACAK

Uraloğlu, TÜRKSAT’ın mevcut 31, 42 ve 50 derece doğuda 3 ayrı yörünge hakkına sahip olduğunu hatırlatarak, Türksat 7A’nın devreye girmesiyle yörüngelerdeki gücün artacağını kaydetti. Uraloğlu, “Bu da sadece teknik bir başarı değil, iletişimden savunmaya, ekonomiden diplomasiye kadar geniş bir yelpazede Türkiye’nin etki alanını artıran stratejik bir kazanım olacak.” dedi. Türksat 7A, dünya nüfusunun büyük bir kısmına doğrudan erişim imkanı sağlayarak Türkiye’nin dijital altyapı sağlayıcısı olarak konumunu güçlendirecek.

UZAY FİLOSUNUN BÜYÜMESİ

TÜRKİYE’NİN uzayda aktif uydu sayısının Türksat 6A ile birlikte 9’a yükseldiğini belirten Uraloğlu, Türksat 7A ile bu sayının 10’a çıkacağını belirtti. Türksat 7A, sadece uzaya gönderilecek bir uydu değil, aynı zamanda Türkiye’nın dünyaya uzanan dijital eli haline gelecek.