Uraloğlu, Van Çevre Yolu İncelemeleri Yaptı

PROGRAM KAPSAMINDA ŞANTİYE ZİYARETİ

Van’daki faaliyetleri çerçevesinde Tuşba ilçesindeki çevre yolu inşaatını ziyaret eden Uraloğlu, Vali Ozan Balcı, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve diğer yetkililerden projeye dair bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Uraloğlu, “41 kilometreden oluşan Van Çevre Yolu’nun 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritten oluştuğunu” belirtti. Yolun otoyol standardına göre projelendirildiğinin altını çizen Uraloğlu, şu detayları paylaştı:

YOLUN ÖZELLİKLERİ VE PROJE HEDEFİ

Uraloğlu, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmelerle projenin olumlu etkileri üzerinde durdu. Devletin ulaşım standartlarını yükseltme çabalarının bir parçası olarak belirtilen bu proje, bölgedeki ulaşım ağını iyileştirmenin yanı sıra güvenliği de artırmayı hedefliyor. Uraloğlu, söz konusu yolun hem ekonomik açıdan fayda sağlayacağını hem de bölgede ticaretin gelişimini hızlandıracağını ifade etti.

PROJE SONUCU BEKLENEN GELİŞMELER

Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşımın daha kolay hale geleceğini belirten Uraloğlu, bu tür projelerin ulusal ulaşımın hız kazanması için gereken önemli bir adım olduğunu kaydetti. Çalışmaların hızla ilerlediğini ve tamamlandığında bölge halkının yaşam standartlarını iyileştireceğini vurguladı.