Uraloğlu, yeni yönetmelikle denetimi artıracak

YENİ YÖNETMELİK TASLAĞI KAMUOYUNA SUNULDU

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Mobil Elektronik Haberleşme Şebekelerinde Kapsama ve Hizmet Kalitesi Ölçümleri ve Ölçüm Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Hakkında Yönetmelik Taslağı”nın kamuoyunun görüşüne sunulduğunu bildirdi. Artık internet veya telefonun çekmemesi gibi sorunlar daha etkili bir şekilde ele alınacak. Uraloğlu, saha ölçümleri ile kapsama haritalarının güncellenmesi için atılacak adımların, vatandaşların doğrudan deneyimlerine dayanan bir denetim sistemine geçiş yapacağını belirtti. Böylece internet veya telefonun çekmemesi şikayetlerinin daha teknik, sağlıklı bir şekilde izlenebileceğine dikkat çekti.

ÖLÇÜM YAPACAK KURULUŞLAR HAKKINDA YENİ DÜZENLEMELER

Mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi ölçümleri yapacak kuruluşların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirileceğini belirten Bakan Uraloğlu, gerekli ekipmanın tüm mobil operatörlerle uyumlu olacağını vurguladı. “Bu kuruluşların envanterinde, tüm mobil operatörlerle uyumlu test ekipmanları, tarayıcı cihazlar ve en güncel mobil teknolojileri destekleyen akıllı telefonlar bulundurması zorunlu olacak” ifadelerini kullandı. Ölçüm yapacak personelin BTK tarafından sertifikalandırılacağını belirten Uraloğlu, bu kişilerin teorik ve pratik eğitim alacağını, ardından başarılı olanların sertifika kazanacağını aktardı.

SİSTEMDE YENİ DÜZENLEMELERLE GÜVEN ARTIYOR

Uraloğlu, izinsiz saha ölçümlerinin sona erdiğini, yalnızca BTK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşların ölçüm yapabileceğini, bu ölçümlerin BTK’nın belirlediği kriterlere uygun olacağını ifade etti. Yetki belgesinin 5 yıl geçerli olacağını vurgulayan Uraloğlu, bu doğrultuda “Firmaların gerçekleştireceği testler, kapsama alanı ölçümlerinin yanı sıra doğrudan sesli aramalar ve internet hizmetlerini kapsayacak” dedi. Böylece vatandaşların mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi durumu, nesnel verilere dayanarak izlenebilecek.

KAPSAMA HARİTALARI GÜNCELLENİYOR

Yeni sistem, mobil operatörlerin sunduğu kapsama haritalarının sahada toplanan verilerle karşılaştırılarak güncelleneceğini duyuran Uraloğlu, bu ölçümlerin sadece operatör beyanlarına değil, gerçek verilere dayanacağını söyledi. Yönetmelik ile çeşitli alanların kapsama ve hizmet kalitesi denetimine tabi olacağını bildiren Uraloğlu, mevcut uygulamalardaki idari yaptırımların yeni düzenlemelerle daha da yükseltildiğini kaydetti. Denetim sonuçlarına göre, mobil kapsama alanı ve hizmet kalitesi kriterlerini karşılamayan işletmecilere, eksikliklerini gidermedikleri takdirde idari yaptırımlar uygulanabileceğine dikkat çekti.

YENİ DÜZENLEME İLE REKABET ARTACAK

Uraloğlu, yeni düzenlemenin hem vatandaş memnuniyetini artıracağını hem de rekabeti teşvik edeceğini belirtti. Hedeflerinin daha kapsayıcı bir mobil altyapı oluşturmak olduğunu ifade eden Uraloğlu, BTK’nın sahada düzenli ölçüm ve denetim faaliyetlerini sürdürdüğünü, yeni yönetmelikle bu sürecin daha sistematik hale geleceğini açıkladı.