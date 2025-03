Uraloğlu: “Yüksek Hızlı Trende 97 Milyon Yolcu”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İftar Programında

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Uraloğlu, burada Bakanlığın gerçekleştirdiği projeler hakkında bilgiler sunarak, “97 milyon insanımızı yüksek hızlı trenle biz taşıdık.” ifadesini kullandı. Uraloğlu, Türkiye’nin farklı bölgelerinde, özellikle Ankara’da yürütülen birçok hizmetin olduğunu belirtti ve bu projeleri şöyle açıkladı:

Ankara’nın Ulaşım Altyapısı

Bakan Uraloğlu, ulaştırma alanında karayolu, demir yolu, hava yolu, iletişim ve denizcilik gibi birçok sektörde ülke genelinde önemli çalışmaların yapıldığını ifade etti. “Ankara’mızı bölünmüş yollarla ülkemizin her tarafına bağladık. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her tarafa bölünmüş yollarla bağladık.” sözleriyle Ankara’nın ulaşım altyapısındaki gelişmelere dikkat çekti. Ayrıca, “Hava yoluyla yine Ankara’yı ülkemizin her tarafına ve birçok yurt dışındaki merkeze bağladık.” diyerek hava ulaşımındaki ilerlemeleri vurguladı.

Yeni Projeler ve Hedefler

Uraloğlu, Ankara’yı yüksek hızlı tren ile Eskişehir, İstanbul, Konya, Karaman ve Yozgat’a bağladıklarını ifade ederek, “Şimdi Ankara’yı inşallah İzmir’e bağlamış olacağız yüksek hızlı trenle. 14 saat süren seyahatimiz sadece 3,5 saate indirmiş olacağız.” dedi. Bunun yanı sıra, “Yine Ankara’yı, Ankara-Niğde Otoyolu ile beraber öncelikle Nevşehir’e, Niğde’ye, oradan Akdeniz’e ve Mersin’e, Adana’ya, Gaziantep’e, Osmaniye’ye ve Şanlıurfa’ya kadar yine otoyollarla tanıştırmış olduk.” açıklamasıyla ulaştırma projelerinin kapsamını genişletti. İletişim alanında da önemli hizmetler sunmaya devam ettiklerini belirten Uraloğlu, daha fazla talep olduğunu ve bu taleplerin il teşkilatı, il başkanlığı ve milletvekilleriyle organize edileceğini aktardı. “Yapmaya devam edeceğiz.” diyerek projelere olan bağlılığını yineledi.