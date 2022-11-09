Uraz Kaygılaroğlu ile Zeynep Bastık aşk mı yaşıyor?

Uraz Kaygılaroğlu ile Zeynep Bastık'ın aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz aylarda eşinden boşanan Zeynep Bastık’ın oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz aylarda Tolga Akış’tan boşanan şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, çok konuşulacak bir haberle magazin gündemine geldi. İkilinin doğum günü partisindeki samimi halleri nedeniyle ‘aşk’ dedikodusu çıktı.

Oyuncu Umut Kurt’un eşi Melisa İnci’nin 30’uncu yaş günü partisine katılan Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu arasındaki yakınlık aşk dedikodularını beraberinde getirdi.

Snob Magazin’in haberine göre; Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu önce koyu bir sohbete koyuldu, ardından sarmaş dolaş dans etti. Başka mekanda devam eden doğum günü partisine geçen ikilinin burada da süren samimiyeti, partiye katılanların da dikkatinden kaçmadı.