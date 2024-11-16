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Uraz Kaygılaroğlu’na Sinirlendiren Soru Durumu

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN TEPKİLER

Ayrıldığı sevgilisi Sayna Soleimanpour’un sergisi için verdiği pozlar nedeniyle sosyal medyada sıkça eleştirilen Uraz Kaygılaroğlu, bu konuyla ilgili sorulara sert bir şekilde yanıt verdi. Kısa süre önce sona eren ilişkisiyle ilişkili olarak, fotoğrafçı sevgilisinin sergisi için verdiği şiddet genelinde dikkat çeken pozlar, kadın katliamı haberleri ile yeniden gündeme geldi.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Uraz Kaygılaroğlu, “Amacım sanat çalışmasına destek vermekti. Toplumun dinamiklerini tetikleyeceğini öngöremedim, üzgünüm” diyerek bir özür sundu. Bununla birlikte, konuyla ilgili gelen sık sorular karşısında sinirlenirken, Taksim İstiklal Caddesi’nde görüntülenen Uraz, fotoğrafını çeken muhabirlere “Çekmeyin arkadaşlar, konuşmak istemiyorum” ifadelerini kullandı.

RAHATSIZLIĞINI BELİRTTİ

Fotoğraflar hakkında gelen sorular, ünlü oyuncuda hoşnutsuzluk yarattı. Kaygılaroğlu, “Beni rahat bırakın, huzur verin artık” diyerek oradan uzaklaştı. Bu gelişmeler, sanat ve toplumsal hassasiyetler üzerindeki etkileri konusunda sorgulamaların devam etmesine neden oluyor.

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