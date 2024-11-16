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Uraz Kaygılaroğlu’nun Fotoğrafları Üzerine Özür Mesajı

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HAFTALARCA TARTIŞILAN FOTOĞRAFLAR

Uraz Kaygılaroğlu, kısa bir süre önce ilişkisinin sona erdiği fotoğrafçı Sayna Soleimanpour’un sergisi için şiddet içeren pozlar vermişti. Bu pozlar, her kadın katliamı haberi duyulduğunda yeniden gündeme gelerek sosyal medyada geniş yankılar uyandırmıştı.

SKANDAL FOTOĞRAFLARIN ETKİSİ

Kaygılaroğlu, sergi sonrası bu fotoğraflar nedeniyle özür dilemişti. Tepki çeken bu karelerin etkisi, toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili tartışmaları da tekrar alevlendirmiş durumda.

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