Ürdün Başbakanı Filistinlilere destek veriyor

FİLİSTİNLİLERİN SORUNU ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan, Filistinlilerin yerlerinden edilmesinin önlenmesinin, ulusun en önemli öncelikleri arasında kalmaya devam ettiğini ifade etti. Hasan, pazar günü Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Başkan Yardımcısı ve Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı Hüseyin eş Şeyh ile Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirdiği görüşme sırasında, meşru hakların güvence altına alınması için Filistin halkına verdikleri desteğin sarsılmaz kararlılığını vurguladı.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ HEDEFİ

Hasan, Filistin halkının haklarının başında uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde 1967 öncesi sınırlara dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının geldiğini belirtti. Ayrıca, Gazze’deki savaşın sonlandırılması, insani yardımların derhal başlaması ve kesintisiz akışının sağlanması konularında Kral 2. Abdullah’ın öncülüğünde devam eden siyasi ve diplomatik çabaların önemine dikkat çekti.

ULUSLARARASI BASKI GEREKEN BİR KONU

Eş Şeyh, Ürdün’ün Filistin davasına sağladığı istikrarlı destekten övgüyle bahsederek, İsrail’in Gazze’ye yönelik savaşını sona erdirme çabaları ve Gazze Şeridi’ne yardım ulaştırılmasındaki liderliğinden dolayı Ürdün’e teşekkür etti. Eş Şeyh, Gazze’deki felaket düzeyindeki koşulların ortadan kaldırılabilmesi için insani yardımın engelsiz şekilde ulaştırılması adına uluslararası baskının acilen artırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.