Haberler

ÜRDÜN Dışişleri Bakanı Türkiye’de

TOPLANTI TARİHİ VE YERİ

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yarın Türkiye’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin katılımıyla, 12 Mayıs 2025 tarihinde Ankara’da bir toplantı gerçekleştirilecektir” sözlerine yer verildi.

GÖRÜŞMENİN AMACI

Bu toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerin ele alınması hedefleniyor. Yapılan görüşmelerin, Ürdün ve Suriye arasında işbirliğini artıracağı bekleniyor. Anlaşmazlıkların çözümü ve ortak çıkarların savunulması konusunda fikir alışverişi yapılması planlanıyor. Bu tür toplantılar, uluslararası ilişkilerdeki meselelerin çözümüne katkı sağlıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mardin’de Şehit Aileleri Buluştu

Mardin'de gerçekleştirilen "Şehitlerimizin Anneleri Buluşuyor" etkinliği, Türkiye genelinden şehit ailelerini bir araya getirdi. Program, duygusal anlara sahne oldu.
Haberler

İspanya Temsilcisi Unicaja Malaga Kupayı Aldı

İspanyol takımı Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray'ı 83-67 yenerek şampiyon oldu. Kaptan Alberto Diaz kupayı kaldırırken, Tyson Carter MVP ödülünü aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.