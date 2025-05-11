ÜRDÜN Dışişleri Bakanı Türkiye’de

TOPLANTI TARİHİ VE YERİ

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yarın Türkiye’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin katılımıyla, 12 Mayıs 2025 tarihinde Ankara’da bir toplantı gerçekleştirilecektir” sözlerine yer verildi.

GÖRÜŞMENİN AMACI

Bu toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel meselelerin ele alınması hedefleniyor. Yapılan görüşmelerin, Ürdün ve Suriye arasında işbirliğini artıracağı bekleniyor. Anlaşmazlıkların çözümü ve ortak çıkarların savunulması konusunda fikir alışverişi yapılması planlanıyor. Bu tür toplantılar, uluslararası ilişkilerdeki meselelerin çözümüne katkı sağlıyor.