Ürdün’e Sınır Dışı Edilecek Üç Aktivist।

ÜRDÜN ÜZERİNDEN SINIR DIŞI EDİLECEKLER

‘Madleen’ gemisinde bulunan 3 insan hakları aktivisti yarın Ürdün üzerinden sınır dışı edilecek. Bu aktivistler, İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrası iptal edilen uçuşlar nedeniyle hala gözaltında tutuluyor.

HUKUKİ TEMSİLCİLİK AÇIKLAMASI

‘Madleen’ gemisindeki aktivistlerin hakları için mücadele eden İsrailli hak örgütü ‘Adalah’, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, aktivistlerin Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın sabah kara yoluyla Ürdün’e gideceği bilgisi veriliyor.