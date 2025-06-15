Haberler

Ürdün’e Sınır Dışı Edilecek Üç Aktivist।

ÜRDÜN ÜZERİNDEN SINIR DIŞI EDİLECEKLER

‘Madleen’ gemisinde bulunan 3 insan hakları aktivisti yarın Ürdün üzerinden sınır dışı edilecek. Bu aktivistler, İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrası iptal edilen uçuşlar nedeniyle hala gözaltında tutuluyor.

HUKUKİ TEMSİLCİLİK AÇIKLAMASI

‘Madleen’ gemisindeki aktivistlerin hakları için mücadele eden İsrailli hak örgütü ‘Adalah’, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, aktivistlerin Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın sabah kara yoluyla Ürdün’e gideceği bilgisi veriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Polis Ekipleri, İntiharı Önledi

Çorum'daki Bağcılar Mahallesi'nde bir kişi ailevi sorunlar nedeniyle 3 katlı binanın çatısına çıktı. Polis, şahsı ikna ederek güvenli bir şekilde indirildi.
Haberler

Sapanca’da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Sapanca ilçesinde bir trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mehmet Emin Yıldız ağır yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olaya müdahale ederek yaralıyı hastaneye götürdü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.