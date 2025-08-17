Haberler

Ürdün Hava Kuvvetleri Gazze’ye Yardım Gönderdi

ULUSLARARASI HAVA İKMALİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, 17 Ağustos tarihinde Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Fransa, İtalya ve Singapur hava kuvvetlerinin katılımı ile önemli bir hava ikmali gerçekleştiriyor. Bu operasyon çerçevesinde, yaklaşık 82 ton gıda ve yardım malzemesi Gazze’ye ulaştırılıyor.

GIDA VE YARDIM MALZEMELERİ GAZZE’YE GÖNDERİLDİ

Gerçekleştirilen hava ikmali, Gazze’deki insani durumu iyileştiriyor. Bu yardımlar, bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak amacı taşıyor ve uluslararası işbirliğinin önemli bir örneğini oluşturuyor.

