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Ürdün Hava Sahasını Kapatma Kararı Aldı

ÜRDÜN HAVASAHASI KAPATILDI

Ürdün, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle hava sahasını yeniden kapatıyor. Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, hava trafiğinin ikinci bir emre kadar geçici olarak durdurulmasına karar verdi. Bu durum, bölgedeki gerilimlerin artmasından sonra 13 Haziran’da gerçekleştirilen hava sahası kapatmasının ardından gelen yeni bir önlem olarak dikkat çekiyor.

KÜRESEL GERİLİM SEBEPLİ KÖPRÜ TRAFİĞİ AÇILDI

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü, İsrail tarafından geçici olarak kapatılan Kral Hüseyin Köprüsü’nün, bugün saat 08.00’den itibaren yeniden yolcu trafiğine açılacağını duyurdu. Hava sahasının kapanması ile köprü trafiği arasındaki bu denge, bölgedeki durumun ne denli kritik olduğunu gösteriyor.

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