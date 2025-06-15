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Ürdün, Hava Trafiğini Yeniden Açtı

HAVA SAHASININ AÇILMASI DUYURULDU

Ürdün, daha önce geçici olarak kapattığı hava sahasını sivil hava trafiğine açtığını duyuruyor. Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu Başkanı Heysem Misto, hava sahasının önceki akşam kapatılmasını, bölgedeki gelişmelere karşı alınan taktiksel bir önlem olarak tanımlıyor. Misto, “Yapılan risk değerlendirmesinin ardından hava sahamızı yeniden sivil uçuşlara açma kararı aldık” diye belirtiyor.

PLANLI UÇUŞLAR YENİDEN BAŞLAYACAK

Heysem Misto, sözleriyle birlikte, alınan kararın hava yolu şirketlerine iletildiğini ve planlı uçuşların yeniden başlayacağını ifade ediyor. Ayrıca, geçici kapanma sırasında başka noktalara yönlendirilen uçuşların da başkent Amman’a döneceği bilgisi veriliyor.

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