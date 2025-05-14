Ürdün Kralı Abdullah, Powell’la durumu ele aldı

GÖRÜŞME DETAYLARI

Ürdün Kralı 2. Abdullah’ın, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Suriye’deki durumu konuştuğu belirtildi. Ürdün Kraliyet Divanı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, Powell’i Amman’daki El-Hüseyniyye Kraliyet Sarayı’nda ağırladı. Kral Abdullah, görüşmede Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Suriye’deki mevcut durumu ele aldı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLÜLÜĞÜ

Görüşme sırasında, iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin sağlam olduğunu dile getiren Kral Abdullah, özellikle savunma gibi farklı alanlardaki iş birliğinin genişletilmesine önem verdiğini ifade etti. Ortak öneme sahip konularda koordinasyonun devam etmesinin gerekliliğine dikkat çeken Kral Abdullah, Gazze’de ateşkesin yeniden sağlanması, insani yardımların girişinin tekrar başlaması ve Gazze’nin nüfusunu yerinden etmeden yeniden inşasına dair planların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.