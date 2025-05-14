Ürdün Ordusu, Maan’da Füze Düştü

FÜZENİN DÜŞTÜĞÜ BÖLGE VE OLAY HAKKINDA BİLGİLER

Ürdün ordusu, ülkenin güneyinde bulunan Maan ilindeki çöle, kaynağı henüz belirlenemeyen bir füzenin düştüğünü duyurdu. Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, ismi açıklanmayan bir askeri kaynak, akşam saatlerinde Maan iline bir füze düştüğünü belirtti. Düşen füzenin nereden geldiği bilinemiyor. Ancak olayda can kaybı veya hasar yaşanmadığı aktarıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Ayrıca, güvenlik güçlerinin füzenin düştüğü yerin etrafında gerekli güvenlik önlemlerini aldığı belirtildi. Füzenin kaynağını öğrenmek ve olayın nasıl gerçekleştiğini anlamak amacıyla bir soruşturma başlatıldığı söylendi.

HUSİLERDEN AÇIKLAMA

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya platformu Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’nı hipersonik füzeyle hedef aldıklarını bildirdi. Seri, Husi silahlı kuvvetlerine ait füze birliklerinin, Ben Gurion Havalimanı’na hipersonik balistik füzeyle nitelikli bir “askeri operasyon” düzenlediğini ve füzenin hedefini başarıyla vurduğunu ifade etti. Bu duruma karşılık olarak İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füzenin engellendiğini duyurdu.