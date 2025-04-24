Ürdün, Türkiye’de Deprem için Destek Verdi

ÜRDÜN’DEN DAYANIŞMA MESAJI
Ürdün, İstanbul’da gerçekleşen depremin ardından Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’daki depreme ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, “İstanbul depremi sebebiyle Ürdün Krallığı, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir dayanışma içindedir.” ifadelerine yer verildi.
ÜRDÜN VATANDAŞLARININ DURUMU
Açıklamada, İstanbul’daki Ürdün vatandaşlarının durumunun iyi olduğu belirtildi. Bu kapsamda Ürdünlülere, Türk yetkili makamlarından yayımlanan resmi talimatlara uyma çağrısı yapıldı. Ayrıca, depremin etkilediği kişilere “geçmiş olsun” dilekleri iletildi.