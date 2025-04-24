Ürdün, Türkiye’ye Destek Verdi

ÜRDÜN’DEN TÜRKİYE’YE DESTEK

Ürdün, İstanbul’da meydana gelen depremin arkasından Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu duyurdu. Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İstanbul’daki depremle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İstanbul depremi sebebiyle Ürdün Krallığı, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir dayanışma içindedir.” ifadesi kullanıldı.

ÜRDÜN VATANDAŞLARINA UYARI

Açıklamada İstanbul’da bulunan Ürdün vatandaşlarının durumunun iyi olduğu kaydedildi ve Ürdünlülere, Türk yetkili makamları tarafından yayımlanan resmi talimatlara uymaları gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, depremde yaralananlara “geçmiş olsun” dilekleri iletildi.