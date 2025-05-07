Ürdün, Umman’ın Başarısını Destekledi

ÜRDÜN’ÜN MEMNUNİYETİ

Ürdün, Umman’ın, ABD ile Yemen’deki Husiler arasında gerçekleştirdiği arabuluculuğun başarılı sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Umman’ın ABD ile Husiler arasında ateşkes anlaşmasının sağlanmasına yönelik çabalarının takdir edildiği ifade edildi. Bu durumun bölgede daha fazla gerginlik ve çatışmanın önlenmesi ile seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticaretin korunması açısından etkili bir adım olduğu belirtildi.

ANLAŞMANIN ÖNEMİ

Açıklamada, anlaşmanın bölgedeki tırmanışı azaltma potansiyeli taşımakta olduğu, ihtilafların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözümü için bir fırsat sunduğu vurgulandı. Anlaşmanın uluslararası güvenlik ve barışa katkı sağlayacağına dikkat çekilirken, Ürdün’ün, dünya genelinde kapsamlı ve adil bir barışın tesis edilmesi amacıyla bölgedeki anlaşmazlıkların çözümü için her türlü diplomatik çabayı desteklemeye devam ettiği yinelendi.

UMMAN’DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, ABD ile Yemen’in başkenti Sana’nın merkezinde bulunan Husiler arasında Kızıldeniz ile Babu’l Mendeb Boğazı’nda saldırılara son verilmesi hususunda bir ateşkesin sağlandığını duyurdu. Bakan Busaidi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda seyrüsefer özgürlüğünün güvencede olduğunu belirtti. “Gelecekte, hiçbir taraf Kızıldeniz ve Babu’l Mendeb Boğazı’nda ABD gemileri de dahil olmak üzere diğerini hedef almayacak, böylece seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası ticari nakliyenin sorunsuz akışı sağlanacaktır.” sözlerini kullandı.

HUSİLER’İN SALDIRILARI

Yemen’deki İran destekli Husiler, Filistin ve Gazze Şeridi’ne destek amacıyla İsrail’e ve Kızıldeniz’de ABD ile İsrail’le bağlantılı gemilere saldırılar düzenliyordu. Bu bağlamda, ateşkesin sağlanması durumun daha da istikrara kavuşmasını sağlayabilir.