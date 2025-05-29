Ürdün Üniversitesi’ndeki İslami Kültür Merkezi Mezuniyet Töreni Düzenledi

MEZUNİYET TÖRENİ GURURUYLA KUTLANDI

Ürdün Üniversitesi içindeki İslami Kültür Merkezi, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden gelen ve dört ay süren yoğun eğitim programına katılan ikinci Türk öğrenci grubunun mezuniyetini büyük bir törenle kutladı. Türk öğrenciler, iki kurum arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında fıkıh, fıkıh usulü, Kur’an tilaveti ve diğer İslami ilimlere yönelik yoğunlaştırılmış kurslara katılarak eğitim aldı.

ÖĞRENCİLERE MEZUNİYET BELGELERİ VERİLDİ

Törende, İslami Kültür Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Berkan, merkezden yetkililerin de katılımıyla Türkiye’den gelen 10 öğrenciye mezuniyet belgelerini takdim etti. Berkan, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin gösterdiği azim ve öğrenme isteğini övgüyle karşıladı. “Bugün, Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından merkezimize ikinci kez gönderilen Türk öğrencilerin mezuniyet törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk grubun başarısı sonrası ikinci grup da büyük bir özveriyle eğitimini tamamladı,” dedi. Ayrıca, Berkan bu işbirliğinin Türk üniversiteleri arasında örnek teşkil ettiğini belirterek, merkeze olan ilginin gün geçtikçe artarak devam ettiğini ifade etti.

KURS PROGRAMLARI HAKKINDA BİLGİLER PAYLAŞILDI

Berkan, öğrencilere alanlarında uzman akademisyenler eşliğinde, üniversite programlarına ve boş zamanlarına uygun şekilde planlanan kurslara katılma imkanı sağlandığını aktardı. Eğitim ve Öğretim Birimi Başkanı Hamze el-Kazaz, merkezin hem yerel hem de bölgesel düzeyde itibarını artırmak ve daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla kapsamlı bir tanıtım stratejisi izlediğini belirtti. Kazaz, merkezde sunulan kursların çağdaş ihtiyaçlara uygun şekilde çeşitlendirilerek farklı topluluklara hitap ettiğini vurguladı.

İŞBİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Son olarak Kazaz, merkezlerin şu anda çeşitli Arap ve İslam ülkelerindeki kurum ve üniversitelerle işbirliği görüşmeleri yürüttüğünü, bu süreçte merkezin bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak isteyen birçok tarafın olduğunu söyledi. Bu durum, merkezin eğitim ve kültürel alanlardaki etkisini artırma çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor.