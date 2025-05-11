Haberler

Ürdün Ve Suriye Dışişleri Bakanları Görüşecek

ÜRDÜN VE SURİYE’DEN BAKANLAR TÜRKİYE’DE GÖRÜŞECEK

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya gelecek. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Sayın Bakanımızın ev sahipliğinde, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani’nin katılımıyla, 12 Mayıs 2025 tarihinde Ankara’da bir toplantı gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgedeki güncel sorunların ele alınması amacıyla gerçekleştirilecek. Ürdün ve Suriye’nin dışişleri bakanları, çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunarak, ortak hedefler belirlemeyi amaçlıyorlar. Dış politikada iş birliği sağlanması için önemli bir adım olarak değerlendirilen bu toplantı, bölgedeki istikrarı artırmak için fırsatlar sunabilir.

HİSSELERİNİ GÜÇLENDİRMEK

Bu tür üst düzey görüşmelerin, iki ülke arasında güven artırıcı etkileri olabiliyor. Diplomatik ilişkilerin pekiştirilmesi açısından önemli bir aşama olacak toplantıda, iki bakanın da karşılıklı çıkarlar doğrultusunda politikaları gözden geçirmeleri bekleniyor. Uluslararası platformlarda sürdürülebilir çözümler için iş birliğinin artırılması, bölgedeki diplomasinin temelini oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mardin’de Şehit Aileleri Buluştu

Mardin'de gerçekleştirilen "Şehitlerimizin Anneleri Buluşuyor" etkinliği, Türkiye genelinden şehit ailelerini bir araya getirdi. Program, duygusal anlara sahne oldu.
Haberler

İspanya Temsilcisi Unicaja Malaga Kupayı Aldı

İspanyol takımı Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde Galatasaray'ı 83-67 yenerek şampiyon oldu. Kaptan Alberto Diaz kupayı kaldırırken, Tyson Carter MVP ödülünü aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.