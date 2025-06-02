Ürdün, Yahudi Baskınlarını Kınadı

ÜRDÜN’ÜN KINAMALARI VE İHLALLER

Ürdün, aşırı sağcı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya yönelik düzenlediği baskın ve provokatif eylemleri kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, bu tür ihlallerin uluslararası hukuku ve Kudüs’ün statüsünü açıkça ihlal ettiği belirtildi. Bakanlık, İsrail’i işgalci güç sıfatıyla “tüm sorumsuz uygulamalarını derhal durdurmaya ve bunlara son vermeye” çağırdı. Ayrıca, Mescid-i Aksa’nın 144 dönümlük alanının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğuna dikkat çekildi.

BASKINLAR VE PROVOKASYONLAR

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren 985 fanatik Yahudi Aksa’ya baskın düzenledi. Mescid-i Aksa’da hayvan kurban etme ve bu hayvanın kanını Harem-i Şerif’e sürme çağrıları yapıldı. Fanatikler, plastik bir torbaya doldurdukları yeni kesilmiş kanlı hayvan etini Kubbetü’s-Sahra’ya sokmaya çalıştı. Bu eylemler, 12 Nisan akşamında başlayan ve 20 Nisan’a kadar süren “Hamursuz (Pesah) Bayramı” sırasında yoğunlaştı.

ARTAN TENSIONLAR VE POLİTİKALAR

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırım 20. ayını geride bırakırken, fanatik Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya saldırıları son dönemde hız kazandı. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda görev alan aşırı sağcı bakanlar, Mescid-i Aksa’da “Yahudilerin ibadet etmesi ve bir Yahudi tapınağının inşa edilmesi gerektiğini” açık bir şekilde dile getiriyor. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Aksa’nın yerine “tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini ve bütçesini kendisinin karşılayacağını” ifade etti. Yahudi Gücü’nden aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot ise Aksa’da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaşmış, “Mescid-i Aksa bizim elimizde.” demişti.